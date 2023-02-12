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У ДТП на Львівщині загинули четверо людей

Автомобіль зіткнувся спочатку з огорожею, а потім – в’їхав у стіну будинку.

У ДТП на Львівщині загинули четверо людей
Фото: Поліція Львівщини

У місті Жовква у Львівській області внаслідок ДТП загинуло четверо людей. 

Про це повідомила поліція Львівщини у Facebook.

"Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 12 лютого о 00:45 на вулиці Равській у місті Жовква, Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Audi Q5", 28-річний мешканець Самбірського району, не впорався з керуванням транспортним засобом. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся спочатку з огорожею, а потім – в’їхав у стіну будинку", - сказано в повідомленні.

В поліції зазначають, що внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирів, мешканки Львівщини, від отриманих травм померли на місці.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок зіткнення “швидкої” та позашляховика постраждали 6 осіб, у тому числі немовля.

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