ЗСУ на Херсонщині знищили два човни російських ДРГ

Також було уражено пункти зберігання боєприпасів у Каховці.

ЗСУ на Херсонщині знищили два човни, які ворог готував для диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра.

Про це заявила в ефірі національного телемарафону керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, були уражені два човни, які ворог готував для маневрування ДРГ. Крім того, Гуменюк повідомила про ураження пунктів зберігання боєприпасів у Каховці та паливно-мастильних матеріалів в Олешках.

Нагадаємо, що на Херсонському напрямку за минулу добу від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів.