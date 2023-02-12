З понеділка в Одесі запрацює електротранспорт

З понеділка, 13 лютого, в Одесі трамваї та тролейбуси вийдуть на лінії.
Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс".
"Шановні пасажири! Маємо добру звістку: завтра виходимо на маршрути та чекаємо на зустріч з вами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про роботу транспорту можна дізнатися в Інформаційному центрі.
Нагадаємо, через російські обстріли на Одещині сталася найскладніша ситуація з постачанням електроенергії. Тривають цілодобові ремонти енергетичних об'єктів. Також повідомлялося, що критичну інфраструктуру Одеси і Одеського району переведуть на генератори.