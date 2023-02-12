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З понеділка в Одесі запрацює електротранспорт

13 лютого трамваї та тролейбуси вийдуть на лінії.

З понеділка в Одесі запрацює електротранспорт

З понеділка, 13 лютого, в Одесі трамваї та тролейбуси вийдуть на лінії.

Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс".

"Шановні пасажири! Маємо добру звістку: завтра виходимо на маршрути та чекаємо на зустріч з вами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про роботу транспорту можна дізнатися в Інформаційному центрі. 

Нагадаємо, через російські обстріли  на Одещині сталася найскладніша ситуація з постачанням електроенергії. Тривають цілодобові ремонти енергетичних об'єктів. Також повідомлялося, що критичну інфраструктуру Одеси і Одеського району переведуть на генератори.

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