Під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів області.

Учора, близько 23:15, російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по Харкову. В результаті пошкоджено будівлю одного з підприємств. Сталася масштабна пожежа.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

Також було зафіксовано влучання у депо "Нової пошти". Внаслідок удару поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів.

Унаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції.

На лінії зіткнення українськізахисники продовжують надійно утримувати свої позиції та завдавати втрат російським окупантам.

Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, вчора зранку Синєгубов попередив про загрозу ракетних ударів по Харківщині.