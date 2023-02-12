Минулої доби росіяни обстріляли 19 населених пунктів Запоріжжя

За минулу добу російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 19 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомила Запорізька ОВА.

"На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 142 обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням Нацполіції, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Вільнянськ, Новоданилівка, Кам'янське, Дружелюбівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Червоне, Оріхів, Мала Токмачка, Магдалинівка, Ольгівське, Новоандріївка, Білогір'я, Темирівка, Малинівка, Щербаки, Степногірськ, Степове.

Також надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 11 лютого з артилерії обстріляли селище Степногірськ Запорізької області, внаслідок отриманих поранень загинула літня жінка.