Наступальні операції на Донеччиніпризвели до незначного просування, що не має оперативного значення.

Російські військові не змогли підготувати мобілізованих до наступу на Донбасі.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські наступальні операції на Донеччині, крім Бахмутського напрямку і вздовж лінії Свавтово-Кременна, призвели до незначного просування, яке не має оперативного значення.

На думку аналітиків ISW, російські війська застосовують там більш традиційну тактику бойових дій із використанням регулярних мотострілецьких підрозділів, морської піхоти та танків.

Усі підрозділи, які досі спостерігалися, були виведені з боєздатності на ранніх етапах війни та, ймовірно, були відновлені за рахунок мобілізованого особового складу.

Аналітики також зазначають, що брак адекватних транспортних засобів, боєприпасів та інших матеріальних засобів сприятиме неефективності російської тактики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ша Донеччині окупанти навмисно виводять з ладу двигуни своєї бронетехніки, щоб не брати участь у боях.