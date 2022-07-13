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Росія спробує взяти кілька міст на підступах до Слов’янська і Краматорська, - британська розвідка

Окупанти також не продовжують спроби зміцнити своє управління на захоплених територіях.

Росія спробує взяти кілька міст на підступах до Слов’янська і Краматорська, - британська розвідка
Фото: vchasnoua.com

Найближчим часом російська армія зосередиться на взятті кількох невеликих міст, включаючи Сіверськ і Долину, на підступах до Слов’янська і Краматорська.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки, передає "Радіо Свобода".

"На Донбасі російські збройні сили, найімовірніше, зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включаючи Сіверськ і Долину, на підступах до Слов’янська і Краматорська", – йдеться в повідомленні.

У розвідці вважають, що Слов’янськ і Краматорськ залишаються основними цілями російських військ на цьому етапі.

Крім того, Росія продовжує спроби підірвати легітимність української держави і зміцнити своє управління та адміністративний контроль над окупованими територіями. Також у британській розвідці кажуть, що антиросійські настрої на окупованій частині України призводять до переслідування російських і проросійських чиновників, і такі переслідування, ймовірно, будуть посилюватися.

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк.

Минулої доби ЗСУ успішно відбили штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Однак, у Генштабі не виключають продовження штурмових дій росіянами для покращення тактичного положення та створення сприятливих умов для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ.

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