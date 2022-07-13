На Херсонщині тривають бої, в Дніпропетровській області від обстрілів без світла лишились тисячі людей, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

На Дніпропетровщині за ніч над Нікопольським районом збито два ворожих безпілотники. Також ворог двічі за ніч обстріляв з РСЗВ Нікопольський район – саме місто Нікополь, Червоногригорівську та Мирівську громади. У Мирівській пошкоджено заклад соціальної інфраструктури, у Червоногригорівській – лінію електропередач. Без світла кілька тисяч людей. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків. Попередньо, під час обстрілів ніхто не постраждав, йдеться у зведенні ОВА станом на 8 ранку.

У Харкові вночі спрацювала ППО, постраждалих немає. Протягом доби окупанти завдали удару із РСЗВ по Індустріальному району – п’ятеро поранених. По області росіяни обстрілювали Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, виникали пожежі на відкритих територіях. Є поранені: у Золочівській громаді – одна людина, Харківський р-н, Дергачівська громада, смт Слатине – двоє людей, в Ізюмському районі – двоє. У Слатиному одна людина загинула.

У Луганській області ворог не припиняє авіаційний та артилерійський тиск у районах адміністративних меж. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці. Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари. Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів – 13 разів застосовували цей вид зброї в бік мирних помешкань. Зросла активність ворожих ДРГ. На окупованих територіях продовжуються "кадрові призначення" : "прокуратуру Сєвєродонецька" очолив зрадник України, колишній адвокат Саркисян.

У Донецькій області російська окупаційна армія не припиняє обстрілювати Авдіївку (житловий сектор, район церкви, садового товариства та Будинку культури), житлові сектори Красногорівки, Торецька, Бахмута. Зранку – ракетні удари по Костянтинівці, Краматорську, Нью-Йорку. Зруйновані житлові будинки та інфраструктура, є поранені серед цивільних, інформація уточнюється. За добу по області – четверо загиблих, 8 поранених.

Миколаївщина: вночі – обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Пошкоджень та постраждалих немає. Сьогодні зранку було обстріляно с. Широке Широківської громади, обстріли були переважно поза межами населеного пункту. Постраждалих немає. Ворог продовжує обстріли населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Також під обстрілами опинилися території поблизу смт Березнегувате, с. Кавказ, с. Семенівка та с. Висунськ. Вранці обстрілів зазнало смт Березнегувате. Інформація щодо пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

На Херсонщині напружена ситуація по всій області. Після вибухів у Новій Каховці пошкоджено багато об’єктів інфраструктури та будинків місцевих мешканців. Також було знищено багато техніки окупантів, зокрема ракет і боєприпасів. Обстріли та вибухи тривають і в районах. Внаслідок боїв у Бериславському районі є загиблі та ранені. Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей. У Херсоні побільшало російських патрульних поліцейських.

Нагадаємо, за словами радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, окупанти втратили в Новій Каховці на Херсонщині понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню. Захисники поцілили у ворожі склади позаминулої ночі.