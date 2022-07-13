Під час спецоперації на тимчасово окупованій Херсонщині звільнили з полону пʼятьох українців
Під час спецоперації на тимчасово окупованій Херсонщині звільнили з полону пʼятьох українців
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Російські війська готуються до бойових дій у Херсоні в разі українського контрнаступу, – Хлань
Російські війська готуються до бойових дій у Херсоні в разі українського контрнаступу, – Хлань
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
Іран планує передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових, – радник Байдена
Іран планує передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових, – радник Байдена
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили з РСЗВ по Нікопольському районі Дніпропетровщини

Попередньо, люди не постраждали.

Окупанти вдарили з РСЗВ по Нікопольському районі Дніпропетровщини
Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Російські війська ударили з реактивних систем залпового вогню по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

“Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь”, – сказав він. 

Попередньо, люди не постраждали.

Окрім того, Резніченко повідомив, що наші військові збили у  Нікопольському районі ворожий безпілотник. 

“Це вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю”, – додав він.

Нагадаємо, вночі 11 липня російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район Дніпропетровщини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також