Окупанти вдарили з РСЗВ по Нікопольському районі Дніпропетровщини

Попередньо, люди не постраждали.

Російські війська ударили з реактивних систем залпового вогню по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь”, – сказав він.

Попередньо, люди не постраждали.

Окрім того, Резніченко повідомив, що наші військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник.

“Це вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю”, – додав він.

Нагадаємо, вночі 11 липня російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район Дніпропетровщини.