Окупанти вдарили з РСЗВ по Нікопольському районі Дніпропетровщини

Російські війська ударили з реактивних систем залпового вогню по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь”, – сказав він.
Попередньо, люди не постраждали.
Окрім того, Резніченко повідомив, що наші військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник.
“Це вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю”, – додав він.
Нагадаємо, вночі 11 липня російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район Дніпропетровщини.