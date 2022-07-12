Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Дружба народів, Суворов та Пушкін: «русскій мір» на вулицях Харкова
Дружба народів, Суворов та Пушкін: «русскій мір» на вулицях Харкова
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Чеські вертольоти прибули в Україну, - Стратком
Чеські вертольоти прибули в Україну, - Стратком
Сергій Гайдай: «Росіяни знищують все на своєму шляху. Повністю. І потім проходять, як по пустелі»
Сергій Гайдай: «Росіяни знищують все на своєму шляху. Повністю. І потім проходять, як по пустелі»
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
​Перехоплення СБУ: військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі
​Перехоплення СБУ: військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна тепер не лише впроваджує стандарти НАТО, а й може брати участь у розробці нових стандартів, - Зеленський

Досвід наших військових, можливості українських інституцій, IT-потенціал нашої країни – все це тепер буде українським внеском у розвиток колективної безпеки у Європі.

Україна тепер не лише впроваджує стандарти НАТО, а й може брати участь у розробці нових стандартів, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Україна тепер не лише впроваджує в себе стандарти НАТО, а й може брати участь у розробці нових стандартів. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Щодня ми отримуємо й переживаємо багато болісних новин. Війна триває, російські обстріли не зупиняються жодного дня. Сьогодні були чергові удари по Миколаєву – ракетами, артилерією. Окупанти знову били по Харкову й громадах області – Старий Салтів, Золочів, Байрак та інші. Є жертви – поранені та вбиті. На Донбасі не припиняються спроби штурмів, ситуація там не стає легшою, а втрати – меншими”, - розповів Зеленський. 

Водночас, додав президент, окупанти вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія, і в них не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували. Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї Батьківщини – на порядки сильніші, ніж будь-які їхні “спецоперації”. 

“Російські солдати – і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов – відверто бояться наших Збройних Сил”, - запевнив президент України. 

Володимир Зеленський провів переговори з Маріушем Блащаком – віце-премʼєр-міністром і міністром оборони Польщі. Він привіз нам “Краби” – польські САУ. 

“Звичайно, ключовою темою наших переговорів була подальша оборонна співпраця. Але важливо не тільки те, про що ми говорили, а й те, як ми говорили. Абсолютно впевнено в українському майбутньому. В українському європейському майбутньому.

Так само відбуваються і всі інші мої переговори. Це завжди відчувається”, - зазначив Зеленський. 

Також президент України ввечері підписав указ про нагородження 156 воїнів державними нагородами, 56 із них – посмертно. 

 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також