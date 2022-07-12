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Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Польщі

"Міністерство оборони Польщі підтримує українську армію, міцність Збройних Сил України", - наголосив Президент.

Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Польщі
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з віце-прем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський заявив, що польське Міноборони "підтримує українську армію, міцність Збройних Сил України" і що це "підтвердження того, що ми разом у нинішній складній ситуації – у цій трагедії, яка відбувається зараз в Україні через російську агресію".

Зеленський висловив упевненість, що обидві держави посилюватимуть оборонну співпрацю. А в майбутньому, у мирний час, відносини між Україною та Польщею розвиватимуться і країни ще більше зближуватимуться.

Президент від себе та від імені українського народу подякував Польщі за підтримку громадян України, які через російське вторгнення знайшли на території країни прихисток.

Маріуш Блащак подякував Зеленському та всім українцям за стійкість у протистоянні російському агресору.

"Дякую, пане Президенте, за вашу позицію, тому що свобода й незалежність України – це свобода й незалежність Польщі. Дякую, що бережете нас", – підкреслив польський віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, нині глава МЗС Греції Нікос Дендіас з робочим візитом відвідав Одесу. Він заявив, що Греція планує звернутися до Міжнародного суду в Гаазі з проханням розслідувати військові злочини росармії не лише в Маріуполі, а й в Одесі та Одеській області.

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