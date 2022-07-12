Афіни мають намір звернутися в Гаагу щодо розслідування злочинів росіян в Одещині, - глава МЗС Греції

Греція планує звернутися до Міжнародного суду в Гаазі з проханням розслідувати військові злочини росармії не лише в Маріуполі, а й в Одесі та Одеській області.

Про це заявив глава МЗС Греції Нікос Дендіас, який нині з робочим візитом відвідав Одесу, повідомили в обласній адміністрації.

"Греція проситиме Міжнародний суд розслідувати військові злочини, що сталися у Маріуполі, бо наша країна має особливий інтерес до цього міста через грецьку громаду, яка налічує там понад 100 тисяч людей. Окрім того, я проситиму своїх колег в Альянсі зробити все, що вони можуть, щоб не лише допомагати Україні, а й захистити Одеську область і Одесу, щоб ваше прекрасне місто не спіткала така ж доля, як Маріуполь", - підкреслив Дендіас.

Очільник грецького МЗС зустрівся з керівництвом області, ознайомився з наслідками ворожих обстрілів. Також зустрівся з представниками грецьких товариств Одеси й відвідав Одеський національний академічний театр опери та балету.

Дендіас підписав Меморандум про взаєморозуміння між Генеральним консульством Греції та Державним архівом Одеської області щодо цифровізації архівів, які становлять iнтepeс для Греції.

Нагадаємо, у квітні Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Греції із закликом про допомогу в порятунку людей з Маріуполя.

Із 18 травня в метро Афін почала діяти програма безкоштовного проїзду для українців, які перебувають у Греції як тимчасові переселенці.