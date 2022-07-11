СБУ затримала в Одесі російського агента, який розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ

Іншим його завданням було формування розгалуженої агентурної мережі для збору інформації на півдні України.

Служба безпеки запобігла спробам окупантів встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

Затриманий мав роздобути зазначені координати, які РФ планувала використати для здійснення серії ракетних ударів на півдні.

За даними слідства, зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в Одесі.

Для комунікації між собою було створено анонімний телеграм-канал. Через нього агент одержував завдання та "звітував" про їх виконання.

"Іншим завданням, яке стояло перед зрадником, було формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні України", – додають у спецслужбі.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, днями СБУ затримала коригувальників ракетних ударів та повідомила про підозру російському пропагандисту.

Перед тим повідомлялось, що за матеріалами СБУ, вісьмох бойовиків "ДНР" засудили до 15 років за ґратами.