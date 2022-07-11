Загрози повторного наступу ворога з Білорусі, а також у напрямку Чернігівщини та Сумщини не фіксується, – ДПСУ

Окремі підрозділи збройних сил РФ перебувають у Курській та Брянській областях Росії, щоб не дозволити перекинути українські частини у зони бойових дій.

Чисельність збройних сил на кордоні з Республікою Білорусь наразі не збільшується. Стабільна ситуація у Курській та Брянській областях, хоча ворог продовжує обстріли Сумщини та Чернігівщини з їхньої території.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент LB.ua.

"Щодо кордону з Білоруссю, то на цьому напрямку в оперативній обстановці змін не відзначається, як і у характері дій збройних сил Республіки Білорусь. Вони виконують завдання з прикриття кордону зі сторони Брестської та Гомельської областей. Зміни чисельності у їхньому складі на цей момент не спостерігається", – заявив він.

Демченко підкреслив, що наразі немає жодних ознак формування сил наступального характеру з Білорусі.

"У прикордонних районах відбуваються роботи з інженерного облаштування, також нами фіксується активне використання радіоактивної боротьби, щоб ускладнити наше спостереження за їхньою територією", – повідомив речник ДПС.

Кордон з Росією в межах Чернігівської та Сумської областей також знаходиться під контролем.

"Окремі підрозділи збройних сил Росії продовжують перебувати в Курській та Брянській областях, щоб не дозволити перекинути сили оборони України на важливіші напрямки, де ведуться бойові дії. Однак формування ударного угрупування ворогом, яке б могло здійснити повторне вторгнення на територію України, також не спостерігається", – підкреслив Андрій Демченко.

Попри це, окупанти продовжують обстріли областей.

"Особливо відзначаються атаки Сумської області. Вони несуть загрози цивільному населенню, нищиться інфраструктура… Протягом тижня зафіксовано понад 130 обстрілів цих територій. Десять із них - з авіації, понад 100 – з артилерії ти мінометів", – додав він.

Нагадаємо, ворог щоденно обстрілює Чернігівщину та Сумщину.

Крім того, на Чернігівщині правоохоронці виявили загарбницький схрон з боєприпасами.

Раніше повідомлялось, що для захисту українського кордону Кінологічна спілка передала ДПСУ 14 вівчарок.