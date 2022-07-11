Сьогодні російські окупанти обстріляли ракетами Торецьк, Бахмут, Авдіївку і Райгородок у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по населеним пунктам Донеччини. Зокрема, від самого ранку двічі обстріляли Торецьк. Один з ударів прийшовся на територію амбулаторії, інший – в район приватних гаражів”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Зазначається, що у Бахмуті російська ракета пошкодила спорткомплекс – трибуну, трибунні приміщення та манеж.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“Не припиняються артобстріли Сіверська, Авдіївки, населених пунктів Часовоярської, Іллінівської та Святогірської громад. Райгородок обстріляно касетними снарядами “ураганів” – на місці працюють піротехніки”, – повідомив Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

За його даними, на території області вже є втрати серед цивільних, інформація уточнюється.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області. У результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди. Станом на 13:55 11 липня кількість виявлених жертв складала 24 людини.