Вранці 11 липня Росія здійснила чергову атаку на Одеську область. Загалом було випущено сім ракет, уточнили в Одеській міськраді із посиланням на ОК "Південь".

Було здійснено дві атаки: одна на чотири ракети, друга – на три.

Ракети з першої атаки влучили в приватний одноповерховий будинок і обʼєкт портової інфраструктури. Постраждалих нема. В сусідніх будинках ударною хвилею пошкоджено вікна, авто.

Друга атака трьома ракетами була спрямована по сільськогосподарських угіддях. На щастя, теж без постраждалих.

Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу повідомила, що запуск ракет відбувався з різних напрямків.

"Попередньо – це ракети X-31 з літаків СУ-30. Запуск ракет відбувався з різних напрямків. З узбережжя є влучання в одне з прибережних селищ. Там ракета потрапила у житловий будинок", – заявила вона.

Гуменюк повідомила, що рятувальники та слідча оперативна група продовжують роботу на місці. Вони будуть встановлювати наслідки порушень правил та норм війни.

Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'

Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'

Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'

Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'

Нагадаємо, що цього ранку ворог також атакував із РСЗВ Харків. За попередніми даними, загинуло троє, поранено 28 людей.

Також вранці окупанти випустили шість ракет по Миколаєву.