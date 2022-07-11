Вранці 11 липня російська армія знову обстріляла Харків. Вогонь, за попередніми даними, вівся із реактивних систем залпового вогню, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.

"Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно. Усі служби оперативно реагують та працюють на місцях", – написав він.

Синєгубов згодом навів оновлені дані, що загинули троє людей, 31 – поранені.

"На цю хвилину від ранкових обстрілів Харкова російськими окупантами 31 постраждалий, усі – госпіталізовані до медичних установ. З них – 2 дітей: 4 та 16 років", – уточнив він.

Синєгубов додав, що під вогнем росіян знову опинилися викнятково цивільні споруди – торговельний центр та будинки мирних харків'ян.

"Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж. Стан обох дітей середньої тяжкості. Постраждалі переважно мають осколкові ураження. Загинуло 3 людей", – написав він.

Синєгубов наголосив, що країна-терорист обов'язково відповість за усі свої злочини проти мирного населення!

Цієї ночі, починаючи з 3:40, ворог завдав по Харкову трьох ракетних ударів. Одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку. Всі удари були завдані по цивільній інфраструктурі.

Фото: тг канал Олега Синєгубова/Харківська ОДА

Фото: тг канал Олега Синєгубова/Харківська ОДА

Фото: тг канал Олега Синєгубова/Харківська ОДА

Фото: тг канал Олега Синєгубова/Харківська ОДА

Фото: тг канал Олега Синєгубова/Харківська ОДА

Фото: тг канал Олега Синєгубова/Харківська ОДА