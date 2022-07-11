Вранці Росія обстріляла Сумщину з артилерії, у Миколаєві – вибухи, – зведення від обласних адміністрацій

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

У Сумській області в Есманській громаді минулої доби росіяни здійснили мінометний обстріл − 5 вибухів. Постраждалих і руйнувань немає. Ніч була тихою. Сьогодні о 7.30 ранку – "прильоти" по Шосткинському району від артилерійського обстрілу. Інформація щодо наслідків уточнюється. Про це йдеться у зведенні від голів обласних адміністрацій.

У Дніпропетровській області ворог знову обстріляв касетними снарядами Криворізький район. Дві громади – Апостолівську та Зеленодольську. У двох селах – Новосеменівці та Мар’янському – руйнування житла. Попередньо, люди не постраждали. Використання касетних боєприпасів (прикметна риса – "парашут" – заборонено міжнародним законодавством).

За ніч по Харкову росіяни завдали трьох ракетних ударів. Влучили в житлову багатоповерхівку, школу в Слобідському районі та складські приміщення в Основ'янському районі. У результаті ракетного обстрілу зруйновано будівлю школи. Пожежі не було. Загиблих та постраждалих немає.

У 6-поверховому житловому будинку зруйновано під‘їзд житлового будинку з 1-го до 6-го поверху. Пожежі не було. Деесенесники врятували жінку. Третя ракета влучила у відкриту територію, пошкодила складські приміщення.

Протягом доби по області окупанти обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський райони. Горіли приватні будинки, господарчі будівлі, відкриті території. Загалом протягом доби госпіталізували у Золочеві одну людину.

У Луганській області за ніч росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі з Донеччиною. Застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ, але вже понад тиждень ці спроби безуспішні, намагаються просуватися зі сторони Попасної.

На Донеччині обстріли не припиняються. За добу обстріляні Бахмут, с. Горіхове, с. Ласточкине, с. Стара Миколаївка, с. Ближня, с. Кліщіївка.

Пошкоджено 49 об’єктів (35 – житлових будинків, багатоповерхівка, 13 гаражів, промислові та інфраструктурні об'єкти). За ніч були обстріли Торецька, Сіверська, Мар'їнської, Миколаївської та Часовоярської ТГ. Область без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Зранку в Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

Баштанський район: вчора обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школи, житлових будинках та відкритих територіях домогосподарств. Потерпілих немає. Також тривають обстріли сіл на лінії розмежування в Березнегуватській громаді. У Миколаївському районі вчора ввечері внаслідок обстрілів с. Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з врожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає.

Херсонщина: обласний центр вчора перебував у диму від пожеж: горіли поля у Таврійському мікрорайоні та в передмісті. За повідомленням очевидців, пожежну допомогу окупанти не дозволяли надсилати. Стабільно критичною залишається ситуація в районах області.