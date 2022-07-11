​У Бахмуті через обстріли запалювальними боєприпасами згоріло сім будинків

Інформації про кількість постраждалих немає.

Через обстріл приватного сектору Бахмута запалювальними боєприпасами згоріло сім будинків.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Запалювальними боєприпасами обстріляли російські війська приватний сектор Бахмута. За оперативною інформацією, згоріло щонайменше 7 приватних житлових будинків", – написав він у телеграм-каналі.

Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС ліквідують загоряння. Кириленко наголосив, що противник знищує українські міста і села, а також мирне населення.

Запалювальні снаряди – це спеціальні боєприпаси, призначені для враження живої сили, техніки та підпалювання обʼєктів.

Нагадаємо, у місті Часів Яр триває рятувальна операція в завалах багатоповерхівки, в яку російські окупанти влучили ракетою. Станом на ранок 11 липня кількість жертв склала 17 людей, шістьох людей вдалося врятувати. Ще з кількома людьми, що опинилися під завалами, встановили і підтримують мовний контакт. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати 22 людини, зокрема девʼятирічний хлопчик.