Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати південь України, - Резніков

Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони України на півдні.

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова британській газеті The Times.

"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоби відвоювати свою південну територію в Росії", - пише видання.

Як зазначає Резніков, Зеленський наказав військовим відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.

"Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", - розповів міністр оборони.

Як раніше повідомив Олексій Резніков, Україні потрібно розвивати свою систему протиповітряної і протиракетної оборони. Натомість ізраїльський “залізний купол” в Україні буде неефективним.