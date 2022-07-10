Безлюдні села, дефіцит ліків і медиків, - радник голова ОВА про ситуацію на Херсонщині

"Будинки знищені, постійні бойові дії, люди були змушені випустити худобу й тікати".

На Херсонщині є села, які майже повністю залишилися без людей. За останні дні з деяких населених пунктів виїхало майже 97% жителів.

Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Він зазначив, що критична ситуація в громадах Бериславського району.

"Будинки знищені, постійні бойові дії, люди були змушені випустити худобу й тікати. Зокрема, така ситуація у селах Калинівської ТГ, Великоолександрівської, Високопілля та Нової Воронцовки. Є такі населені пункти де за останні дні виїхали практично 97% жителів", - розповів радник очільника області.

Хлань підкреслив, що в регіонів напружена ситуація із медикаментами, дефіцит анестезіологів.

"Через залякування та примус до співпраці з окупантами — профільні спеціалісти вимушені тікати. Продовжується тиск на освітян, більшість від співпраці відмовляються, росіяни відчувають нестачу кадрів", - повідомив радник голова ОВА.

Сергій Хлань додав, що на Херсонщині з кожним днем зростає рух опору. Жителі, очікуючи Збройні Сили України, роблять все для того, щоб пришвидшити перемогу над російськими загарбниками.

Нагадаємо, нині Хлань повідомляв, що в Херсоні обстріляли військову частину окупантів на вулиці Пестеля.

Днями ЗСУ знищили два командних пункти російських військ на Херсонському напрямку.