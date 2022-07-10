Генштаб закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Генеральний штаб ЗСУ закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це йдеться в зведенні командування про ситуацію на фронті.

В Генштабі зауважили - російські загарбники "цинічно продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах, вбиваючи мирних жителів".

При цьому окупанти, щоб хоч якось виправдати обстріли і завдані руйнування цивільних об’єктів, продовжують поширювати неправду про "нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та багатоквартирних житлових будинках".

"Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію", - наголосили в командуванні ЗСУ.

Ситуація на фронті станом на 18.00 10 липня така:

на Сіверському напрямку росармія застосувала ствольну та реактивну артилерію, щоб обстріляти населені пункти Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівка, Олексіївка і Вовківка Сумської області та Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області. Окрім того, в районах Вовківки та Волфиного ударів завдала ворожа штурмова та армійська авіація.

росармія застосувала ствольну та реактивну артилерію, щоб обстріляти населені пункти Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівка, Олексіївка і Вовківка Сумської області та Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області. Окрім того, в районах Вовківки та Волфиного ударів завдала ворожа штурмова та армійська авіація. на Харківському рашисти застосовували танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківської області на північ, схід та південь від міста. Також росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового.

рашисти застосовували танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківської області на північ, схід та південь від міста. Також росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового. на Слов’янському окупанти здійснювали вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка. Застосували авіацію для завдання удару неподалік Богородичного. А ось розвідку боєм в напрямку Мазанівки вороги провалили завдяки вмілим діям українських захисників. Загарбники зазнали втрат і відійшли.

окупанти здійснювали вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка. Застосували авіацію для завдання удару неподалік Богородичного. А ось розвідку боєм в напрямку Мазанівки вороги провалили завдяки вмілим діям українських захисників. Загарбники зазнали втрат і відійшли. на Бахмутському рашисти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії районах населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Шуми та Переїзне.

рашисти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії районах населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Шуми та Переїзне. на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. на Південнобузькому окупаційні війська намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

окупаційні війська намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. в морі РФ утримує у готовності два носії високоточної зброї.

Нагадаємо, нині після обіду російські загарбники накрили вогнем Синельниківський район Дніпропетровщини.

Окупанти уже тривалий час поширюють фейки про розміщення ЗСУ в школах і лікарнях для виправдання обстрілів цивільної інфраструктури.