Росавіація діє з-за меж України, бо остерігається української ППО, - Повітряні Сили

Українська протиповітряна оборона озброєна далеко не найсучаснішою зброєю, та військові її використовують максимально ефективно.

Російська авіація діє з-за меж території України, бо остерігається нашої протиповітряної оборони і Повітряних Сил ЗСУ, повідомляє АрміяInform.

Уже третій місяць ворожі літаки не залітають у повітряний простір над територією, яку контролюють Збройні Сили України.

"Це і є відповіддю на запитання, чи ефективно сьогодні працює українська ППО. Безумовно ефективно. Хоч українська протиповітряна оборона озброєна далеко не найсучаснішою зброєю, та ми її використовуємо максимально ефективно. Повітряні Сили працюють під час війни з новими підходами та за умов, коли потрібно постійно переміщуватись, постійно уникати ракетних атак ворога. Відповідно і ворог, не бажаючи бути збитим, змінює тактику застосування своєї авіації", - розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Наразі рашисти активно використовують свою авіацію на передовій, де точаться інтенсивні бої.

Тут же активно працює й українська авіація.

"Ворожі гелікоптери та ударна авіація завдають ударів безпосередньо у близькості до бойових дій. Наша ударна авіація — бомбардувальники, штурмовики, вертольоти армійської авіації щодня працюють на лінії фронту, а також у глибині оборони противника, завдаючи ударів по військах, по техніці, а також по тилових пунктах управління, складах боєприпасів", - додав речник Повітряних Сил.

Нагадаємо, керівник Луганської ОВА повідомляв, що росіяни зупинили свій наступ на область через знищення складів боєприпасів і казарм українськими військовими.

Днями на Херсонщині спалахнула пожежа на заводі "Полімер", який розташований у с. Киселівка. Там імовірно був склад окупантів.