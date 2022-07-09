​Луганська область продовжує тримати оборону, – Гайдай

Луганська область тримає оборону. Противник призупинив наступ через знищення складів боєприпасів і казарм.

Про це повідомив у Facebook голова військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Луганська область тримає оборону, повної окупації немає. Орки призупинили свій наступ через знищення складів боєприпасів і казарм українськими військовими. Фашисти планують розміщувати боєкомплекти в дитячих садках і школах", – написав він.

Гайдай зазначив, що незабаром Луганська ОВА відкриє Гуманітарні центри для переселенців по всій країні, працюватимуть гарячі лінії громад області.

"Двічі переселенці (які мали статус ВПО ще до 24 лютого 2022 року) матимуть привілеї під час отримання житла", – повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог здійснив 8 артилерійських обстрілів та 3 мінометні на Луганщині. Росіяни нанесли 9 ракетних ударів по наших позиціях на Бахмутському напрямку. У підсумку досягли незначних успіхів та продовжують наступ на захід від Лисичанська.