Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
На Херсонщині горить завод, де ймовірно був ворожий склад, - Хлань
На Херсонщині горить завод, де ймовірно був ворожий склад, - Хлань
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
ГоловнаСуспільствоВійна

​Луганська область продовжує тримати оборону, – Гайдай

Повної окупації Луганщини немає.

​Луганська область продовжує тримати оборону, – Гайдай
Наслідки обстрілів у Луганській області. Ілюстративне фото
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Луганська область тримає оборону. Противник призупинив наступ через знищення складів боєприпасів і казарм.

Про це повідомив у Facebook голова військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Луганська область тримає оборону, повної окупації немає. Орки призупинили свій наступ через знищення складів боєприпасів і казарм українськими військовими. Фашисти планують розміщувати боєкомплекти в дитячих садках і школах", – написав він.

Гайдай зазначив, що незабаром Луганська ОВА відкриє Гуманітарні центри для переселенців по всій країні, працюватимуть гарячі лінії громад області.

"Двічі переселенці (які мали статус ВПО ще до 24 лютого 2022 року) матимуть привілеї під час отримання житла", – повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог здійснив 8 артилерійських обстрілів та 3 мінометні на Луганщині. Росіяни нанесли 9 ракетних ударів по наших позиціях на Бахмутському напрямку. У підсумку досягли незначних успіхів та продовжують наступ на захід від Лисичанська.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також