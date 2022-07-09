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Мешканець Краматорська передавав окупантам дані про ЗСУ

З травня по липень, використовуючи месенджер, він розміщував повідомлення з інформацією про переміщення військ.

Мешканець Краматорська передавав окупантам дані про ЗСУ
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали жителя Краматорська, який передавав російським окупантам інформацію про Збройні сили України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора у Facebook.

"Мешканцю м. Краматорська повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, з травня по липень громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців ЗСУ в окремих районах Донецької області.

Зазначається, що ця інформація "дозволяла ідентифікацію українських захисників на місцевості та використовувалась державою-окупантом під час військової агресії проти України".

Фото: Офіс генпрокурора

Чоловіка затримали. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що уродженець Запорізької області був завербований співробітником ФСБ через закриту проросійську групу в одному з месенджерів. Чоловік був залежний від азартних ігор та мав фінансові проблеми, тому з легкістю погодився на пропозицію "підзаробити".

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