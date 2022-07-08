На порталах транслював пропаганду, фейки і заклики до геноциду українського народу.

У Запоріжжі правоохоронці затримали жителя, який створив та адміністрував шість вебсайтів, через які транслював заборонені в Україні телеканали.

Про це повідомили в Кіберполіції.

Затриманий транслював пропаганду, фейки і заклики до геноциду українців, щоб отримувати прибуток - налаштована на його сайтах реклама приносила щонайменше $6 тисяч на місяць.

Коли в помешкання зловмисника провели обшук, то вилучили комп’ютерну техніку, яку затриманий використовував у протиправній діяльності.

В поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Також вирішують питання щодо оголошення підозри.

Нагадаємо, СБУ затримала мешканця Миколаєва, який "злив" рашистам дані для масових обстрілів міста 26-30 червня. Також звинуватили в підтримці російської агресії ще одного інженера Укроборонпрому. Чоловік поширював через Telegram повідомлення про "правильність" дій російських окупантів, які "захищають населення Донбасу".