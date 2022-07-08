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Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень

Х-31 була випущена з боку Чорного моря. 

Близько 13 години 8 липня російська армія випустила з літака Су-30 ракету в бік Одеської області.

Ракета розірвалась над морем, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram з посиланням на оперативне командування "Південь". 

"Близько 10:00 з літака Су-30 з боку Чорного моря російська армія випустила по Одещині крилату ракету типу Х-31, яка розірвалася над морем, прямуючи до узбережжя", – написав Братчук.

На каналі Одеської міської ради повідомили, що розрив міни над морем біля узбережжя може бути свідомою тактикою.

"Цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні", – зазначили в повідомленні. 

Нагадаємо, одеська влада закликає мешканців не відвідувати пляжі та не купатися в морі, аби не стати мішенню російських обстрілів і мін. 

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