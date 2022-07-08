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Росія не змінила мети війни – прагне повалити владу та окупувати Україну, – Зеленський

Найскладніша ситуація – на східному фронті. 

Росія не змінила мети війни – прагне повалити владу та окупувати Україну, – Зеленський
Ілюстративне фото наслідків російських обстрілів
Фото: Макс Левін

Президент Володимир Зеленський вважає, що мета Росії у війні не змінилася – вона хоче окупувати Україну.

Про це він повідомив у інтервʼю CNN.

"Вони не відмовились від спроб – ми їх витіснили і вони відійшли. Але я вважаю, що в цілому вони всередині своєї держави і планів військово-політичних не відмовились від окупації нашої держави і не відмовляються багато-багато років", – заявив він. 

Зеленський додав, що в плани Росії входить і зміна політичного керівництва, і окупація держави.

Президент додав, що свідчення полонених росіян доводять, що їм дали наказ захопити за два-три дні Київ, знущатися над людьми, стріляти по цивільних будівлях, щоб українці боялись і це призвело до хаосу. Щодо ситуації на фронті президент сказав, що найскладніша зараз ситуація – на сході. 

"На сході дуже складна ситуація для нас. У нас різна ситуація по всій державі, найскладніша – на Донбасі. У них більше артилерії, більше РСЗВ, більше жертв. Але вони не рахують жертв", – наголосив він. 

Тому Україна прагне нівелювати перевагу Росії в техніці.

На півдні ситуація легша, ЗСУ контратакують. Харківщина, за словами президента, майже звільнена, але Росія лишила там свої угруповання.

Нагадаємо, на Харківському напрямку окупанти продовжують ведення оборонних дій. Ворог здійснював обстріли із артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків у районах населених пунктів Харків, Микільське, Леб’яже, Уди, Дементіївка, Верхній та Старий Салтів, Петрівка, Руські Тишки та Байрак. Завдав авіаудару неподалік Петрівки.

Українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки

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