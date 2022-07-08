Зеленський підписав закон про компенсацію видатків на оренду книгарням та книжкові сертифікати для дітей

Закон про заборону імпорту книжок з Росії та Білорусі залишився непідписаним.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зобов’язує державу з 2023 року компенсувати видатки на оренду книгарням, що продають книжки українською мовою. Про це повідомила пресслужба Верховної ради України.

Цей закон також передбачає забезпечення українських дітей сертифікатами на купівлю книжок. Він видаватиметься одразу після народження, а також після досягнення 14 років.

Номінал цільового сертифіката буде становити 30% прожиткового мінімуму. На початку 2023 він становитиме 805 грн.

Інший «книжковий» закон, який забороняє імпорт книжок з Росії, Білорусі й тимчасово окупованих територій України, видання творів російських авторів - громадян РФ, а також забороняє перекладати твори світової літератури з іноземних мов недержавною мовою, досі очікує на підпис.

Нагадаємо, за інформацією з анонімних джерел, підписання цього закону блокує МКІП.