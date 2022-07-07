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Фестиваль Kharkiv MeetDocs пройде у Києві

Він відбудеться 1-6 жовтня в гібридному форматі.

Фестиваль Kharkiv MeetDocs пройде у Києві
Фото: Kharkiv MeetDocs

Цьогоріч фестиваль документального та художнього кіно Kharkiv MeetDocs відбудеться в Києві 1-6 жовтня в гібридному форматі. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

“Ми вирішили не припиняти діяльність фестивалю, адже саме зараз, під час російського вторгнення, документальне кіно грає надзвичайно важливу роль. Воно не просто засвідчує події — документальні фільми є інструментом інформаційної війни та складовою доказової бази злочинів ворога. Розповідає про унікальний український досвід боротьби та є великою частиною культурної репрезентації українців у світі. Водночас всередині країни документальні проєкти представляють мистецький погляд на події, перетворюючись на найбільш актуальний напрям розвитку в українській кіноіндустрії,” - повідомляють організатори.

Міжнародний фестиваль Kharkiv MeetDocs вже шість років репрезентує схід України. Традиційно він проходив у Харкові.

Нагадаємо, напередодні війська РФ обстріляли університет Харкова. Загинула людина.

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