​Мінкультури запустило опитування щодо долі гербу СРСР на монументі "Батьківщина-Мати"

Проголосувати можна з 7 по 21 липня в застосунку "Дія".

Міністерство культури та інформаційної політики разом з Мінцифри запустили опитування щодо гербоу СРСР на щиті монумента "Батьківщина-Мати".

Про це повідомила пресслужба МКІП.

Опитування проходитиме з 7 по 21 липня цього року в застосунку "Дія".

Громадянам пропонується відповісти на просте запитання: "Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати»?".

Серед запропонованих відповідей такі варіанти:

залишити все як є;

зняти радянський герб і залишити щит чистим;

замінити на Тризуб – Державний Герб України.

Проголосувати зможуть українці старші 18 років, а результати будуть доступними після завершення опитування.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну, процес позбавлення країни від радянських символів значно інтенсифікувався. І ми це усіляко підтримуємо через врахування громадської думки та дотримання норм закону. Технічний процес звільнення монумента «Батьківщина-мати» від радянських пережитків процес досить не простий через питання безпеки. Важливо це зробити так, аби через зміну навантаження монумент не пошкодився. До цього мають бути залучені спеціалісти - інженери та архітектори. А поки вони займаються своїми справами, пропоную вам обрати, як саме ви бачите зміни", – зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, монумент "Батьківщина-мати" розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він вважається найвищою скульптурою у Європі.

Згідно з законом про заборону комуністичної символіки, місцева влада зобов'язана знести всі пам'ятники радянським діячам. Незважаючи на те, що пам'ятник "Батьківщина-мати" пов'язаний з комуністичним режимом, його вирішили не демонтувати. Повідомлялося, що зі щита скульптури планують прибрати герб СРСР.