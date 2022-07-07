Голова угорської громади Києва обурений позицією Сіярто з приводу постачання зброї Україні

На його думку, відмова від постачання Україні зброї є хибною.

Угорська громада у різних містах нашої країни обурена заявами голови МЗС Угорщини Сіярто, що його країна не допомагає Україні зброєю, "щоб Росія не обстрілювала мешканців Закарпаття".

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на очільника угорської громади Києва Тібора Томпу.

“Я обурений заявою пана Сіярто, яку він виголосив на каналі CNN. За його логікою, виходить, що у мене, як українського угорця, який не проживає на Закарпатті, а в Києві, і ще в 500 людей громади, стріляти можна”, - заявив Томпа.

Він також нагадав Петеру Сіярто, що під обстрілами російських ракет перебувають не лише представники інших національностей але й угорці які живуть, наприклад, у Миколаєві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив відмову його країни від надання зброї Україні небажанням наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, що проживають на Закарпатті.