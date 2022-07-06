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​Кулеба закликав збільшити поставки німецьких самохідних гаубиць і РСЗВ в Україну

Глава МЗС провів телефонну розмову зі своєю колегою з ФРН Анналеною Бербок.

​Кулеба закликав збільшити поставки німецьких самохідних гаубиць і РСЗВ в Україну
Фото: Макс Требухов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

Він повідомив, що "ми обоє погодилися тиснути на Росію" і наголосив "на нагальній необхідності збільшення поставок в Україну німецьких самохідних гаубиць і РСЗВ".

Також очільник МЗСУ додав, що з Бербок скоординували подальші кроки щодо розблокування експорту продовольства з нашої держави.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що Україна отримає від Німеччини та Нідерландів шість САУ "Panzerhaubitze 2000". У ФРН зазначили, що тепер вичерпали усі свої можливості надання таких самохідних установок.

Днями Міноборони показало, як воюють проти росіян німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

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