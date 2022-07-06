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Вшосте за добу окупанти обстріляли Криворізький район

З них 4 рази прийшлись на Широківську громаду.

Вшосте за добу окупанти обстріляли Криворізький район
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

За сьогодні, 6 липня, російські окупанти вже шість разів обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Зокрема, внаслідок вечірнього обстрілу Широківської громади у Шестерні загорівся житловий будинок та господарча споруда. 

Також пожежа виникла і в степу, на площі в 4 гектари. Наразі є загроза розповсюдження вогню на поле із зерновими. Ліквідацією пожежі займаються 3 пожежні автомобілі.

Крім того, в Апостолівській та Нивотрудівській громаді через обстріл вдень горіли поля з пшеницею. Поки полум’я згасло, пожежа охопила 15 гектарів. Постраждалих в результаті цієї пожежі немає.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, надвечір ворог обстріляв з РСЗВ Покровську громаду Синельниківського району. Троє людей поранені, один з поранених важкий. Сталося займання на місцевому підприємстві.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти обстріляли село Шестерня на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів було пошкоджено будинки, серед людей постраждалих немає.

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