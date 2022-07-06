Мобілізовані з ОРДЛО скаржаться, що росіяни ними прикриваються, тримаючи на передовій, - розвідка

Обіцяних доплат не дають, бо офіційно на війні мобілізованих з окупованих українських територій немає.

Мобілізовані чоловіки з окупованих територій Донеччини і Луганщини скаржаться на росіян, які ними прикриваються.

Перехоплену розмову окупанта зі своєю дівчиною оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Загарбник - Данило Кіба, мобілізований із Харцизька (Донеччина), який нині перебуває на Харківщині.

Кіба скаржиться, що все на фронті залежить від росіян.

"Росія ... нами прикривається ... Ми на передку стоїмо ..., а ті чепушили ... хто знає де...", - наголосив окупант.

Він розповів, що мобілізованим не дають обіцяних доплат за те, що стоять на "передку" - російське керівництво їх обдурило, бо офіційно людей з ОРДЛО на війні немає.

Нагадаємо, раніше в СБУ розповіли, як російські загарбники проводили силову мобілізацію в ОРДЛО. Чоловіків ловили на вулицях, забирали з роботи, витягували із квартир і просто знімали з автобусів. "Новобранців" одягнули у форму без розпізнавальних знаків, забрали усі документи й відправили на передову. А щоб нікуди не втекли – возили в закритих залізничних вагонах.