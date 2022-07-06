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Міністр охорони здоров'я не підтвердив випадків холери в Маріуполі

Проте лікарі мають обмежений доступ до колег у тимчасово окупованому місті.

Міністр охорони здоров'я не підтвердив випадків холери в Маріуполі
Фото: Lb.ua

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не підтвердив спалахи холери в Маріуполі. Однак, він зазначив, що лікарі мають обмежений доступ до колег у тимчасово окупованому місті.

Про це Ляшко розповів на брифінгу, передає кореспондент LB.ua.

"Холера для України не є екзотичною. І південь України є ендемічним по захворюваності. Ми постійно готові для реагування на випадки холери. Але в Україні не було зафіксовано спалахів холери з 2011 року. Якщо і є, то це поодинокі випадки, на які наша система епідемічного нагляду та інфекційної служби досить адекватно реагує", – сказав голова МОЗ.

Ляшко підкреслив, що зв’язок з тимчасово окупованим Маріуполем обмежений, тому інформація щодо захворюваності на холеру не є повною.

"Мені не відомі випадки реєстрації холери в Маріуполі. Але ми маємо обмежений доступ до спілкування з медичними працівниками, які продовжують знаходитися в Маріуполі. Тільки маємо зв’язок з керівниками закладів, які залишили Маріуполь та знаходяться в безпечному місці та умовах. З двома закладами, я не буду їх називати, ми взагалі втратили зв’язок, не можемо надавати виплати. Чекаємо призначення нових керівників, щоб вони отримали банківські ключі та розпочали таку роботу", - додав він.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти терміново готують до запуску інфекційне відділення на базі БСМП у Маріуполі.

У коментарі LB.ua лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій прокоментував, що наразі випадків холери в Україні немає. Однак, є передумови для спалаху на окупованих територіях та в Росії.

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