Роспропаганда поширює фейки про нібито знищення української артсистеми HIMARS

Генеральний штаб Збройниих сил України попереджає, що російські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи “HIMARS”.

Про це повідомила пресслужба Генштаба у фейсбуці.

"Наголошуємо, що дані повідомлення не відповідають дійсності і є нічим іншим, як черговим російським фейком. Реактивні системи «HIMARS», надані американськими партнерами, постійно завдають нищівних ударів по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Військові закликали довіряти лише перевіреним джерелам та вірити ЗСУ.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що американські установки HIMARS вже прибули в Україну. Також повідомлялося, що вони вже працюють в інтересах України.

Зазначимо, що система M142 - американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі, що була розроблена наприкінці 90-х років. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Систему розробили як малу, мобільну РСЗВ з можливістю стріляй-і-тікай; випускає один з підрозділів Lockheed Martin.

Вона призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.