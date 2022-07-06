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Більше 10 компаній зривали поставки медобладнання до військових госпіталів, - СБУ

Задокументована сума збитків - майже 13 млн гривень.

Більше 10 компаній зривали поставки медобладнання до військових госпіталів, - СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України виявила факти свідомого зриву поставок медичного обладнання до військових госпіталів і закладів охорони здоров’я з боку підприємств, кінцевим бенефеціаром яких є громадянин Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Більше 10 пов’язаних між собою вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов’язання. Йдеться як про постачання устаткування, так і про його сервісне обслуговування.

Встановлено, що росіянин – фактичний власник компаній – та їх менеджмент з числа громадян України причетні до умисного невиконання договорів. Задокументована сума збитків від такої протиправної діяльності становить майже 13 млн грн.

Під час обшуків виявлено та вилучено: печатки підприємств, а також носії інформації та документи з  доказами протиправної діяльності.

Наразі громадянину РФ (заочно) та керівнику однієї з компаній-постачальників повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше за матеріалами СБУ було заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії.

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