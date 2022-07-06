ДБР припинило діяльність масштабного незаконного грального бізнесу

Працівники ДБР викрили та припинили діяльність розгалуженої мережі підпільних гральних залів із азартними іграми, які працювали в Україні.

Про це повідомляє ДБР на своєму офіційному сайті.

За оперативною інформацією, до 24 лютого 2022 року на території країни працювало близько 400 незаконних гральних закладів. Після російського вторгнення вони призупинили роботу, проте останнім часом почали її відновлювати. Найактивніше – в Києві та Одесі. Місячний обіг гральних закладів лише у цих двох містах становив у середньому 300 мільйонів гривень.

Підпільні заклади працювали у різних районах міст із забезпеченням суворої конспірації. Власники бізнесу систематично платили працівникам правоохоронних органів задля безперешкодної незаконної діяльності.

"Працівники ДБР провели понад 115 одночасних обшуків за місцями проживання організаторів незаконного бізнесу, в офісних приміщеннях, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів та у працюючих залах. Під час обшуків вилучено понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, "чорну" бухгалтерію, записи, інші речі та предмети, які вказують на незаконну діяльність гральних закладів. Також вилучено понад сім мільйонів гривень у різних валютах", – йдеться у повідомленні ДБР.

Наразі активні процесуальні дії продовжуються, вживаються заходи щодо недопущення поновлення роботи інших закладів мережі. Вирішуються питання щодо повідомлення про підозру організаторам незаконної діяльності, а також працівникам правоохоронних органів.

Нагадаємо, на пленарному засідання 14 квітня ВР дозволила суб’єктам грального бізнесу на період воєнного стану перейти на спрощену модель оподаткування і сплачувати 2% з виручки замість податку з доходу та податку на прибуток.

Також сьогодні ДБР повідомило, що у заступника голови Харківської обласної ради виявили паспорт Росії, який він отримав у 2014 році в Севастополі.