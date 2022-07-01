ДБР повідомило про підозру в державній зраді антиукраїнському блогеру з "ДНР"

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору громадянину України, пропагандисту так званої ДНР Андрію Лисенку.

Про це інформує ДБР на своєму офіційному Telegram-каналі.

Встановлено, що мешканець Донецька веде активну пропагандистську діяльність проти суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України на власних каналах у соціальних мережах, де його аудиторія сягає понад 240 тисяч осіб.

Підозрюваний запропонував свої послуги у якості "місцевого рупора" з антиукраїнської пропаганди представникам країни-агресора. Була зафіксована його співпраця із депутатом окупаційної адміністрації Донецької області, а також представником російської політичної партії "Справедливая Россия".

"З моменту повномасштабної збройної агресії РФ пропагандист розміщує на своїх каналах антиукраїнську інформацію, просуває ідеї «Великой России». У своїх матеріалах він дає максимально негативну оцінку діям української влади, Збройних сил України, принижує та дезінформує проукраїнськи налаштованих громадян тощо", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове слідство триває. Блогер підозрюється у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та у пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції.

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