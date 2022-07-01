​Військові РФ намагаються тікати з війни через Арабатську стрілку до Криму

Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що цей маршрут вважається безпечним та добре “відпрацьованим”.

“В окупованій Калинівці Херсонської області з’явилась група дезертирів віком 18-20 років. Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів”, – йдеться у повідомленні.

Втікачі просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються.

Нагадаємо, понад 90 тис. російських військових зазнали поранень у війні проти України. Також є багато зниклих безвісти, яких влада Росії видає за "загублених", аби не платити компенсації родичам.