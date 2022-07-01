Головне за ніч. Пятниця, 1 липня

17 жертв ракетного удару на Одещині, наступ ворога на Лисичанськ, 90 тисяч поранених окупантів та візовий режим із Росією.

Тепла липнева ніч принесла нову трагічну звістку: 17 людей стали жертвами ракетного удару Росії по селищу Сергіївка Білгород-Дністровського району.

"Було встановлено, що ракета влучила в девʼятиповерховий будинок і поруч в магазин будматеріалів. Було врятовано 41 людину, 16 людей загинули в будинку. Роботи тривають", – повідомив заступник начальника ГУ ДСНС у Одеській області Ігор Будаленко.

Крім будинку, було влучання в дві бази відпочинку.

"Станом на 05.30 виявлено 17 загиблих, з них 1 дитина, надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка, врятовано з-під завалів 8 осіб, з них 3 дитини. Важких поранених госпіталізовано. Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи", – йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

Удар по області завдали літаки стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби українська армія знищила близько 150 російських військових, чотири танки, один вертоліт і один корабель. З початку війни було ліквідовано близько 35 750 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав, як і раніше, на Бахмутському напрямку.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що росіяни усі зусилля зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, намагаючись встановити повний контроль над Луганською областю.

На Краматорському напрямку ворог активізував бойові дії.

Детальніше про оперативну обстановку – у новині.

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні відзначив, що острів Зміїний – це стратегічний пункт, повернення якого значно змінює ситуацію в Чорному морі. Ще не гарантує безпеки, але вже значно обмежує дії окупантів.

"Безперечно, головне слово сьогодні (вчора – ред.) – "Зміїний". Мабуть, так само багато говорили про Зміїний лише в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний. Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія", – сказав президент.

Зеленський додав, що ситуація на Донбасі залишається надзвичайно тяжкою.

Міністр оборони Олексій Резніков на зустрічі з групою німецьких депутатів від фракції ХДС/ХСС під час їхнього візиту до Києва повідомив, що у війні проти України поранені понад 90 000 російських військових. Також є багато зниклих безвісти, який влада Росії видає за "загублених", аби не платити компенсації родичам.

Резніков нагадав, що Україні потрібна більша кількість далекобійної артилерії, щоб зберегти життя українських воїнів на полі бою та захистити мирне населення.

Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок в Миколаєві збільшилася до восьми, повідомили в головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

30 червня о 22:55 під час пошуково-рятувальних робіт під завалами на сходовій клітині знайдено тіло чоловіка.

Нагадаємо, зранку 29 червня по Миколаєву та передмістю Росія випустила понад 10 ракет. Ракета влучила у багатоповерхівку, базу відпочинку та гаражний кооператив.

Відсьогодні набув чинності візовий режим з Росією. Рішення було ухвалене через розв’язання Росією повномасштабної війни проти України.

Громадяни Росії можуть звернутися до візових центрів зовнішнього постачальника послуг - компанії VFS Global в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону, Самарі.

У МЗС наголосили, що наявність візи не є гарантією в'їзду до України: остаточне рішення про дозвіл на перетин кордону приймають прикордонники.

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