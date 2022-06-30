Острів Зміїний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Це ще не гарантує безпеки, це ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже значно обмежує дії окупантів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Безперечно, головне слово сьогодні – “Зміїний”. Мабуть, так само багато говорили про Зміїний лише в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний. Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям “Альфи”, вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню “Олександрія”, – повідомив президент.

Він додав, що ситуація на Донбасі залишається найжорсткішою, надзвичайно тяжкою. Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається – вони дістали все зі своїх запасів, щоб бити по Луганщині і по Донеччині.

Володимир Зеленський розповів, що США оголосили сьогодні про новий пакет підтримки для України, передусім оборонної.

Також сьогодні президент України подякував Федеральному президенту Німеччини за ту допомогу, яка вже надана, і наголосив на наших пріоритетах – якої зброї ми потребуємо. Президент Штайнмаєр висловив співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук та інші наші міста.

“Сьогодні відбувся ще один значний крок у нашому зближенні з Європейським Союзом – Україна почала суттєвий експорт електрики на територію ЄС, у Румунію. І це тільки перший етап. Ми готуємося нарощувати постачання”, – повідомив Володимир Зеленський, і додав, що завдяки українській електриці може бути заміщена суттєва частина російського газу, який споживають європейці.

Зеленський нагадав, що приєднання нашої країни до загальної енергосистеми ЄС відбулося вже після початку війни.

“Сьогодні завершується головування Франції в Раді ЄС. Історичний період, коли ми отримали кандидатство. Європа стала сильнішою за цей час. Починається головування Чехії, і я вдячний нашим чеським партнерам за те, що серед пріоритетів свого головування вони визначили відбудову України. Справді важливо почати відбудову якнайшвидше на тій території, яка вже звільнена”, – зазначив Зеленський.

Він також додав, що пріоритетом України є підготувати початок переговорів щодо членства.

“До речі, завтра будуть новини з цієї теми. Українську євроінтеграцію не зупинити”, – пообіцяв президент України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Нової Зеландії Джасіндою Ардерн.