«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
Індонезія: недооцінений партнер
Індонезія: недооцінений партнер
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

Знищені техніка, склад, будинки, лінія електропередач, - голова Дніпропетровської облради про наслідки ворожих обстрілів

Також пошкоджено приміщення сільського клубу.

Знищені техніка, склад, будинки, лінія електропередач, - голова Дніпропетровської облради про наслідки ворожих обстрілів
Фото: Пресслужба Дніпропетровської облради

Внаслідок російських обстрілів Зеленодольськ і Велика Косторомка на Дніпропетровщині зазнали руйнувань.

Про наслідки розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, зруйновано складське приміщення, понад півтора десятка одиниць сільськогосподарської техніки, нежитлову будівлю в дачному товаристві, п'ять вуликів. Також пошкоджено три будівлі, серед яких - приміщення сільського клубу, і лінію електропередач. 

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Нагадаємо, нині росіяни обстріляли на Дніпропетровщині центр села і склад із 40 тоннами зерна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також