Внаслідок російських обстрілів Зеленодольськ і Велика Косторомка на Дніпропетровщині зазнали руйнувань.

Про наслідки розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, зруйновано складське приміщення, понад півтора десятка одиниць сільськогосподарської техніки, нежитлову будівлю в дачному товаристві, п'ять вуликів. Також пошкоджено три будівлі, серед яких - приміщення сільського клубу, і лінію електропередач.

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Нагадаємо, нині росіяни обстріляли на Дніпропетровщині центр села і склад із 40 тоннами зерна.