З 1 липня Укрпошта тимчасово зупиняє роботу на окупованій Херсонщині, - Смілянський

На тій території області, що перебуває під контролем України, відділення працюватимуть.

З 1 липня на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призупиняє свою роботу Укрпошта.

Про це повідомив очільник поштового оператора Ігор Смілянський.

"Склалася ситуація, в якій ми не можемо продовжувати роботу на окупованій Херсонщині, бо з рублями, зрадниками й окупантами ми не працюємо. Згідно з моїм наказом, ми ТИМЧАСОВО припиняємо діяльність Херсонської дирекції Укрпошти на тимчасово окупованій території з 1 липня", - підкреслив Смілянський.

Він додав, що на підконтрольній Україні території області жителям продовжать виплачувати пенсії та субсидії у звичному режимі.

"Всім працівникам за червень буде виплачено повну заробітну плату. Також тим працівникам, хто залишався до кінця, буде надано матеріальну допомогу. Працівникам, які виїдуть на територію, підконтрольну Україні, ми допоможемо з працевлаштуванням у відділеннях, де це можливо", - додав Смілянський.

Нагадаємо, раніше окупанти поширювали фейк про те, що Укрпошта нібито ввійшла в склад пошти Росії.