У Придністров'ї чоловіків агітують підписувати контракт із росармією, - українська розвідка

Оголошення про набір публікують в усіх ЗМІ, розповсюджують через поштові скриньки та розміщують у місцях загального користування.

У сепаратистському Придністровському регіоні Молдови жителів-чоловіків агітують підписувати контракт зі збройними силами Росії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Оголошення про набір розміщують в усіх ЗМІ, у місцях загального користування, розповсюджують через поштові скриньки. А в разі звернення чоловіків до центрів зайнятості військову службу за контрактом там пропонують у першу чергу.

"На виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори, на яких представники пунктів відбору працівників до проходження військової служби за контрактом агітують. З цією ж метою чиниться неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби", - розповіли в розвідці.

Тим часом тираспольський районний військкомат розпочав призов на військову службу тих громадян, які закінчили військову кафедру у вишах та були зараховані в запас із присвоєнням офіцерського звання

Нагадаємо, нещодавно начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомляла, що наразі немає жодної загрози зі сторони Придністров’я, ситуація в регіоні контролюється, а кордон надійно укріплений силами оборони.