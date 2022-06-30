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Ракетний удар по багатоверхівці в Миколаєві: кількість загиблих збільшилась до семи (оновлено)

Ще шестеро людей дістали поранення.

Ракетний удар по багатоверхівці в Миколаєві: кількість загиблих збільшилась до семи (оновлено)
Фото: facebook.com/DSNSMYKOL

Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок в Миколаєві збільшилася до семи. Ще шестеро людей постраждали. Інформацію про сьому загиблу оприлюднив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Із-під завалів п‘ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета, рятувальники ДСНС дістали ще одне тіло. Загибла - 21-річна дівчина", - зазначив Сєнкевич.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла про 6 жертв.

"Станом на 08:00 30 червня рятувальники продовжують роботу з пошуку загиблих та розбору конструкцій зруйнованого житлового будинку. Від ДСНС залучено 2 державну пожежно-рятувальну частину Головного управління ДСНС області, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, АСО 1 ДПРЧ, чергову зміну оперативно-координаційного центру. Наразі вилучено тіла шістьох загиблих людей. Постраждало шестеро осіб", – йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/DSNSMYKOL

Фото: facebook.com/DSNSMYKOL

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім також уточнив, що вчора зранку, 29 червня, по Миколаєву та передмістю Росія випустила понад 10 ракет. Окрім багатоповерхівки, також ракета влучила в базу відпочинку та гаражний кооператив.

Продовжуються обстріли сіл на лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією вчора вдень дістали поранення двоє людей (цивільні, подружжя). Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Уночі та сьогодні зранку, 30 червня, були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено – два. Потерпілих немає.

Фото: facebook.com/DSNSMYKOL

Учора, 29 червня, у другій половині дня зафіксовано обстріли Первомайської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Також вчора, 29 червня, обстріли були в Галицинівській громаді. Наслідки уточнюються.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вранці 28 червня російська армія вдарила по Миколаєву та Очакову. В Очакові загинули троє людей, зокрема дитина. Поранень зазнали ще шестеро. 

У Миколаєві тоді обійшлося без жертв, але вибухом було пошкоджено військовий об'єкт, центральний міський стадіон та соціальну інфраструктуру.

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