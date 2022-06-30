РФ намагається переконати світ у своїй неминучій перемозі, тому Україна має бути ефективною у всьому, – Резніков

У ситуації, коли Росія прагне переконати увесь світ в тому, що її поразка неможлива, Україна має демонструвати ефективність у всьому.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

“Росія намагається переконати вільний світ в тому, що її поразка начебто неможлива. Адже у неї більше солдат і зброї, ніж в України. Москва прагне затягнути нас у війну ресурсів, сподіваючись, що партнери втомляться нам допомагати, а ми не витримаємо російського терору”, – зазначив він.

Резніков додав, що за таких умов головною зброєю України має стати ефективність у всьому.

“Один з пріоритетів – підвищення точності та швидкості прийняття рішень від тактичного до стратегічного рівня”, – уточнив він.

Резніков зазначив, що у цьому контексті Міноборони у синергії з Генеральним штабом та відповідними командуваннями ЗСУ розпочинають новий етап роботи. Сфера надважлива – зв'язок, автоматизація управління та забезпечення ситуаційної обізнаності з врахуванням практичного досвіду війни.

Наприкінці 2021 року Міноборони розблокувало низку системних проектів у цій сфері, які мають забезпечити ЗСУ перевагу.

“На жаль, не одне десятиліття існувала погана традиція ставлення до того ж зв’язку як до повітря: коли він є – його не помічають, коли зникає – починаються якість “пожежні” кроки, виникає “зоопарк” різних пристроїв”, – сказав міністр оборони.

Хоча уявити сучасну армію без якісних АСУ неможливо. Повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на графік втілення минулорічних задумів, але безцінний досвід боїв зробить наші дії більш виваженими.

“На початку вторгнення окупанти одразу атакували систему зв’язку, сподіваючись, що українське військо втратить керованість. Адже зв'язок – це як нервова система, її ураження може спричинити параліч. Проявилося, які процеси і технічні рішення не пройшли тест практикою у бойових зіткненнях з противником, який має потужні системи РЕБ, РЕР та кіберармію”, – пояснив міністр оборони.

Він додав, що довелося шукали нелінійні відповіді. Зокрема, коли Ілон Маск передав для потреб України супутникові термінали зв’язку Starlink, щоб забезпечити роботу життєво необхідної інфраструктури, українські військові так само випробували ці пристрої. І коли переконалися, що вони вирішують необхідні завдання для армії, Міноборони закупило і передало для потреб ЗСУ 1 600 Starlink’ів.

Загалом було отримано у якості матеріально-технічної допомоги ще 2 400 терміналів. Ще 300 “старлінків” до війска надали волонтери. У підсумку наші об’єднані зусилля зруйнували плани ворога.

Загалом війна показала, що потрібні зміни за багатьма напрямами. Наочним є питання забезпечення бійців якісними портативними раціями. Міністерство оборони закуповує тисячі рацій відповідно до потреби, яку формує Генштаб згідно з штатними розписами. Зокрема, невдовзі очікується надходження чергової партії з 9 тис. рацій. Водночас це лише один з 7 рівнів зв’язку, які потребують інвестицій. Від цього залежить життя наших воїнів.

Тому є необхідність переглянути цілу низку базових підходів. Випробувати та максимально швидко масштабувати рішення, які дозволять вести війну, де основою доктрини є не безлімітні ресурси, а ефективне використання наявних.

Раніше Олексій Резніков заявляв про те, що ЗСУ завдяки підтримці союзників використовують сучасніше озброєння, ніж російські загарбники. Однак окупанти переважають кількісно, тож Україні потрібно більше зброї.