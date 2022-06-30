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Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА

Після втечі ворога з Зміїного звільнено с. Біле, розташоване на цьому острові. 

Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Фото: EPA\UPG

Одеська область повністю звільнена від окупантів. Ворога вибили з селища Біле Ізмаїльського району, що розташоване на о. Зміїний. 

Про це у відеозверненні повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Вітаю Одеську область з повним звільненням від російських окупантів. Дай Боже так по всій Україні", – повідомив він.

С. Біле належить до Вилківської ОТГ.

"Розташований на острові Зміїний, він знаходиться в 37 кілометрах від узбережжя – дельти Дунаю. Офіційно селище заснований в 2007 році. Тоді статус селища отримали житлової та господарський комплекс наукової дослідної станції Одеського національного університету", – йдеться на сайті Вилківської громади.

Оскільки українські захисники вибили окупанта з острова Зміїний, тепер Одеська область є повністю вільною від ворога. 

Карта
Фото: вікіпедія
Карта

Останніми днями російська армія кілька разів атакувала саме Ізмаїльський район Одещини. Частина ракет успішно збивалася ППО. Вчора ввечері ворог двічі вдарив по узбережжю Ізмаїльського району. 

В списку окупованих громад станом на травень у Одещини була тільки одна – Ізмаїльська. 

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