Росія завдала ракетних ударів по Одещині, - ОК "Південь"

Росія вкотре завдала ракетних ударів по Одеській області.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", яке поширила Одеська міськрада.

"Ще двічі вдарив по морському узбережжю в Ізмаїльському районі. Інформація щодо руйнувань та постраждалим уточнюється", - повідомили військові.

Також в ОК "Південь" додали, що збиту нині ворожу ракету ідентифікували за уламками як Х-31. Їх знайшли в полі Одеського району.

Нагадаємо, нині протиповітряна оборона Одещини знищила ракету, запущену Росією з літака. Спершу повідомлялося, що то була ракета повітряного базування Х-22.